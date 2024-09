Vrouw neergestoken bij supermarkt, politie zoekt naar dader

Bij een supermarkt aan de Antwerpsestraatweg in Bergen op Zoom is maandagmiddag een vrouw neergestoken. De man is daarna gevlucht en wordt nog gezocht door de politie.

De vrouw is lichtgewond geraakt en was volgens een politiewoordvoerder 'goed aanspreekbaar'. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie is een zoekactie gestart naar de man. Er is ook een melding via Burgetnet verspreid. Signalement

De man heeft een lichte huidskleur, is kaal en heeft een tatoeage in zijn nek en armen. Wie hem ziet wordt verzocht 112 te bellen.