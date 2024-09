Luuk de Jong en Johan Bakayoko bekroond als beste van Eredivisie

Luuk de Jong is maandagavond in Utrecht uitgeroepen tot beste voetballer van vorig seizoen in de Eredivisie. De aanvoerder van PSV leidde zijn ploeg naar de landstitel en werd samen met Vangelis Pavlidis van AZ met 29 treffers topscorer.

De Jong kreeg tijdens de Eredivisie Awards de voorkeur boven Pavlidis, Dávid Hancko (Feyenoord), Sem Steijn (FC Twente) en ploeggenoot Joey Veerman. Dat ligt behalve aan zijn vele doelpunten ook aan de assists die hij als voorhoedespeler gaf: 14 in het seizoen 2023-2024. De Jong is de opvolger van Orkun Kökcü die het vorige seizoen uitkwam voor Feyenoord. De Jong kreeg de prijs uitgereikt door zijn broer Siem de Jong. Die prees hem dat hij zo lang aan de top is gebleven. "Ik hoop dat je dit jaar ook weer die individuele prijzen gaat pakken." 'Kleine broertje'

De Jong bedankte zijn gezin, familie en zijn broer Siem, "wiens kleine broertje ik altijd ben gebleven" en ook de teamgenoten bij PSV en trainer Peter Bosz. "Ik ben geen Messi die iedereen voorbij gaat dribbelen. Ik ben een spits die zijn teamgenoten echt nodig heeft en die hebben mij ook deze prijs gegeven", zei hij bij sportzender ESPN. Bakayoko

De jeugdige PSV'er Johan Bakayoko is Johan Cruijff-talent van het jaar. De 21-jarige Belgische vleugelspits kreeg de meeste stemmen tijdens de Eredivisie Awards. Bakayoko speelde afgelopen seizoen 33 wedstrijden in de Eredivisie en scoorde twaalf keer en gaf negen assists.