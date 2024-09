Niels op goudjacht: 'Ben heel serieus, maar humor hoort erbij'

Samen met zijn moeder zat Niels Vink in 2012 op de tribune bij de Paralympische Spelen in Londen. “Daar wil ik ook ooit aan meedoen”, zei hij toen. Er was wel een probleempje, want de Helmonder had nog geen sport. Nu jaren later is Niels (21) een wereldtopper in het rolstoeltennis en jaagt hij deze week op twee gouden plakken.

Niels ging eerst alleen met protheses de baan op, maar pas toen hij met de sportrolstoel ging tennissen, ging zijn niveau met stappen vooruit. In de jeugd was hij een supertalent en dat winnen van prijzen deed Niels ook bij de senioren. Vrijwel alle grote toernooien staan op zijn naam bij de singles en het dubbelspel. In 2021 won hij in Tokio tijdens de Paralympische Spelen het dubbelspel samen met Sam Schröder, bij het enkelspel pakte hij brons.

Niels zit in een rolstoel omdat hij op 1-jarige leeftijd door een bacteriële infectie beide benen verloor. Ook mist hij meerdere vingerkootjes. Dat betekende overigens niet dat hij op jonge leeftijd niet sportief was. Tijdens de gymles bijvoorbeeld kon Niels goed meekomen.

“Dit toernooi staat voor mijn bovenaan het lijstje. Ik heb er altijd van gedroomd om de Paralympische Spelen te winnen", vertelt hij. "Qua zenuwen voelde het echter niet als een ander toernooi. De wedstrijden zijn op Roland Garros, die banen ken ik. De tegenstanders zijn niet nieuw voor me. Voor mezelf heb ik het toernooi niet groter gemaakt dan andere wedstrijden.”

De buitenwacht verwachtte vooraf dat Niels terug naar Brabant keert met medailles. Twee keer goud is mogelijk, want woensdag (dubbelspel) en donderdag (enkelspel) staat hij in de finale. “Ik vind het prima wat iedereen van me denkt of van me verwacht, daar ben ik niet mee bezig. Ik kijk alleen naar mijn eigen spel, want het kan zo afgelopen zijn. Tennis is meer een mentale dan een fysieke sport.”

“Elk punt in een wedstrijd is heel belangrijk. Een slechte bal kan je hele houding veranderen. Het kan ook zijn dat je een paar games goed speelt, maar dat het daarna ineens niks meer is. Daar moet ik op voorbereid zijn. Praten met mijn mental coach helpt me als speler.”