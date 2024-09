Senna (22) komt om het leven na straatrace: 'Ze had geen schijn van kans'

Een enorme klap maakte twee jaar geleden een einde aan het leven van de 22-jarige Senna. Ze reed ’s nachts tijdens haar werk als beveiliger de kruising op van de Vorstengrafdonk en de Graafsebaan in Oss. Op dat moment raasden Mark van R. (nu 24) uit Macharen en Bram C. (toen 20) uit Uden met hun auto's door het rode licht. Senna had geen schijn van kans en overleed ter plekke. Beide mannen ontkenden dinsdag in de rechtbank in Den Bosch dat ze een straatrace hielden.

Wrang genoeg was de rechtszaak tegen de twee automobilisten precies op de sterfdag van Senna, want deze dinsdag is het precies twee jaar geleden dat het ongeluk in het holst van de nacht plaatsvond.

In de rechtbank in Den Bosch waren zeker zestig mensen op de behandeling van de zaak afgekomen. Onder hen de vader, moeder en twee jongere zussen van Senna.

De twee mannen mochten hun kant van het verhaal vertellen, maar veel verder dan ‘ik weet niet meer’ en ‘het had nooit mogen gebeuren’ kwamen ze ook niet. Wel wisten ze zeker dat ze geen straatrace hielden.

Met volle snelheid door het rood

Bram en Mark scheurden allebei tegen vier uur ’s nachts over de Graafsebaan in Oss richting de snelweg A59. Het verkeerslicht op de kruising met de Vorstengrafdonk stond al bijna anderhalve minuut op rood toen de twee naast elkaar de stopstreep passeerden. Mark reed tussen de 141 en 163 kilometer per uur en Bram 115 tot 127, zo is vastgesteld.

Mark knalde met zijn witte Mercedes op de Volkswagen Caddy waarin Senna de kruising overstak. Zij werd uit de auto geslingerd en overleed ter plekke. Bram stopte nog en liep naar de Volkswagen, maar stapte daarna weer in en reed weg en belde even later pas met 112.

Justitie beschuldigt de mannen van een straatrace met het dodelijke ongeluk als gevolg. Mark van R. ramde de auto van Senna, maar dat had net zo goed Bram C. kunnen zijn. Beide mannen reden ‘kneiterhard’ door rood.

Maar, die straatrace ontkenden de jonge mannen in alle toonaarden. Mark vertelde dat hij voorheen vaker aan straatraces had meegedaan, maar nu een ‘rustiger auto’ had aangeschaft. Hij had meer verantwoordelijkheid en had gekozen voor een ander leven. Bram C. kwam met een zelfde verhaal. Voorheen had hij hard rijden en adrenaline nodig om juist rustiger te worden, vertelde hij. Maar dat deed hij niet meer.

Filmpjes van enorme snelheidsovertredingen

Op hun telefoons vond de politie allerlei filmpjes van straatraces, burn-outs en enorme snelheidsovertredingen zoals het inhalen van ambulances met 220 kilometer per uur en inhalen over de vluchtstrook, maar dat was het verleden, zeiden de twee.

Waarom reden ze dan die nacht toch zo hard? Was het een straatrace of waren ze elkaar aan het opjutten of hadden ze ruzie? Ze kennen elkaar in ieder geval niet, zo bleek.

Getuigen zagen de mannen hard rijden over de Graafsebaan in Oss en volgens hen leek het erop dat ze met elkaar aan het racen waren met snelheden van zeker 150 kilometer per uur. Bram C. verklaarde dat hij die andere auto niet vertrouwde en gas bij gaf om veilig thuis te komen. Mark van R. kon het zich allemaal niet meer herinneren.

De officier van justitie had geen goed woord over voor het onbezonnen gedrag van de mannen. Senna had geen schijn van kans door hun roekeloze gedrag en hij zag ook een patroon in hun gedrag. De mannen filmden vaker levensgevaarlijke acties en straatraces en Bram C. reed zelfs vier dagen na het ongeluk weer met 131 over de Graafsebaan en filmde zichzelf.

De mannen 'reden als gekken'

De officier vond een straatrace bewezen. Hij zag op videobeelden van verschillende locaties dat de mannen vooral met elkaar bezig waren en elkaar steeds inhaalden, wegdrukten en weer naast elkaar reden en dat met hoge snelheden. Getuigen verklaarden ook over een straatrace, waarbij de mannen ‘als gekken reden’.

Mark botste uiteindelijk op Senna, maar de officier vindt dat Bram daar medeschuldig aan is door zijn deelname aan de straatrace. Hij had haar net zo goed kunnen raken, oordeelde de officier en is dus ook schuldig aan haar dood.

Mark van R. moet wat hem betreft dertig maanden de cel in. Bram C. kreeg een eis van dertig maanden waarvan tien voorwaardelijk voor het meedoen aan die dodelijke straatrace en het in hulpeloze toestand achterlaten van het slachtoffer. Na zijn straf moet hij zich laten behandelen. Ook werd geëist dat beide mannen vijf jaar lang niet mogen rijden.

De uitspraak in deze zaak is op 17 september.