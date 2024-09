Goedkoopste kantoor van Nederland staat in Eindhoven: 'Mooiste uitzicht'

Je mails beantwoorden terwijl je de vogels hoort fluiten. Het zachte briesje doet aan de vakantie in Spanje denken. En als je opkijkt, zie je het water stromen. Op de High Tech Campus in Eindhoven is medewerker Hugo Cremers heel ontspannen aan het werk. Hij test een buitenwerkplek. “Dit bevalt prima, lekker buiten zitten.” Als het aan de initiatiefnemers ligt, komen er veel meer van dit soort buitenwerkplekken, ook voor teams.

De buitenwerkplek bestaat uit een zitgedeelte met een bureaublad voor de laptop. Er is een afdak met een zonnepaneel zodat er stroom is. De buitenwerkplek op de High Tech Campus staat midden in de natuur. “Ik heb hier ook wel eens met schapen om mij heen gezeten. Die houden het gras bij. Dan heb je helemaal een bijzondere werkplek”, zegt tester Hugo. Het is het goedkoopste kantoor van Nederland. “Wel met het beste uitzicht en met de beste omstandigheden als het droog is”, vindt Marieke van Beurden van de Workspace Vitality Hub dat op de High Tech Campus zit. Hier denken ze na over de werkplek van de toekomst. Hoe je gezond kunt werken. Buiten werken is daarbij iets nieuws. Zo hebben ze op het terrein verschillende wandelroutes uitgestippeld om te vergaderen. “In de natuur kun je je beter focussen. En tegelijkertijd geeft het je een bepaalde rust als je de vogels hoort fluiten en de bomen ziet. Je hartslag wordt lager. Je kunt zo ook productiever werken. We onderzoeken nu hoe zo’n mooie werkplek ook gebruikt wordt.”

Marieke van Beurden aan het werk op de High Tech Campus (foto: Rogier van Son).

De buitenwerkplek kan met de hand 360 graden gedraaid worden. “Dan zit je niet in de zon en kun je de schaduw opzoeken”, zegt initiatiefnemer Ghislaine Dings van LEAF the office. “Je kunt door te draaien ook je perspectief veranderen. Zo kun je naar andere kanten kijken.” Zoals zo vaak werd het idee geboren uit een gemis. Ghislaine wilde graag buiten werken. “We misten een fijne buitenwerkplek. Je hebt tuintafels en picknickbanken, maar dan zit je pal in de zon. Je laptop geeft dan een weerspiegeling en dat werkt niet fijn.” “Het is niet echt onderdeel van onze werkcultuur om naar buiten te gaan", vervolgt ze. "We gaan ’s ochtends naar binnen en ’s avonds gaan we weer naar buiten. We komen niet in zo’n mooie omgeving als hier, terwijl we weten dat het gezond is. Het was voor ons een reden om er iets mee te doen.”

De werkplek in de buitenlucht op de High Tech Campus (foto: Rogier van Son).

“We hopen dat het net als een tuinbankje en een picknicktafel heel gewoon wordt om naar buiten te kunnen gaan en te werken. Maar ook om te mijmeren, te kijken en inspiratie op te doen.” Marieke van Beurden van de High Tech Campus wil het buitenwerken gaan uitbreiden. “We willen het enorm stimuleren. We zijn nu aan het kijken of we plekken kunnen inrichten waar teams buiten in de natuur kunnen samenwerken, ook als het regent.”

Een zonnepaneel zorgt dat er ook een stroomvoorziening is (foto: Rogier van Son).