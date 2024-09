Lift defect: Paul (79) zit al twee weken opgesloten in zijn huis

Bewoners van een appartementencomplex aan de Jeroen Boschlaan in Eindhoven kunnen al twee weken geen gebruik maken van de lift. Voor veel mensen een lichte ergernis, maar de 79-jarige Paul Kievits en andere rolstoel- en scootmobielgebruikers zijn hierdoor al twee weken opgesloten in het pand. “Deze warme dagen waren als een hel voor me”, vertelt hij terneergeslagen.

Sinds vijftien jaar woont Paul naar volle tevredenheid in zijn appartement, maar de afgelopen twee weken werd zijn geduld flink op de proef gesteld. “Ik woon hier lekker, maar zo fijn is het nu niet meer”, vertelt hij. Paul woont op de vierde etage en 'om hier te komen heb ik een lift nodig’. Die ontbreekt op dit moment. Gelukkig woont Paul samen met een vriend, de 62-jarige Frank, die wel nog goed ter been is. Frank doet momenteel de boodschappen voor Paul, dus hij hoeft geen honger te lijden. Maar vervelend vindt Paul het wel: “Een opsluiting is nooit fijn. De zon schijnt de hele dag naar binnen. Dan doe je de airco aan, maar ik kan nergens naar toe.” Volgens de monteur van de lift zou er een onderdeel ontbreken, waardoor de lift nu niet gerepareerd kan worden. Over de verwachte tijdsduur durft hij geen uitspraken te doen.

"Een mevrouw heeft een belangrijke afspraak in het ziekenhuis af moeten zeggen."

Ook andere bewoners hebben last van de problemen. Kim Altena rijdt net als Paul in een scootmobiel en vindt de situatie onbegrijpelijk: “Een mevrouw hier iets verderop heeft een belangrijke afspraak in het ziekenhuis moeten afzeggen omdat ze niet weg kan. Dat maakt me boos!” De defecte lift is niet de enige lift in het pand. Er is een tweede lift die nog werkt, maar deze gaat niet tot de begane grond. De werkzame lift gaat tot de eerste verdieping of de kelder. Vanuit de kelder zouden rolstoel- en scootmobielgebruikers een kleinere goederenlift kunnen gebruiken om tot aan de begane grond te komen, maar ook deze is stuk. De noodstop is kapot, waardoor het liftje niet meer functioneert.

Ook het kleinere liftje is kapot. (Foto: Tom Berkers)

Vanuit de eerste verdieping is het mogelijk om via een pad naar buiten te gaan. Maar een normale scootmobiel, zoals die van Paul, is hier te breed voor. Gelukkig heeft Kim nog een kleinere scootmobiel staan. Daar moet ze vervolgens mee rijden over een, naar eigen zeggen, ‘smal, steil pad met scherpe bochten’. Ook is de kleinere scootmobiel minder stabiel. “Daardoor ben ik al twee keer gevallen.”, vertelt ze.

"Ik krijg geen enkele steun."