Feestje in Rob Kemps' achtertuin: 4e editie van Total Loss barst bijna los

Het is zaterdag alweer tijd voor de vierde editie van Rob Kemps' Total Loss Festival. Dat betekent, om Mr. Snollebollekes himself te quoten, natuurlijk weer 'hakken, beuken en springen'. En als dat in het geval van Kemps ook nog eens in je achtertuin kan, dan blijft dat toch wel iets speciaals.

"Dit is het terrein waar ik vroeger met kinderfeestjes kwam", kijkt Kemps uit over de weide van AquaBest. "Toen voetbalde ik nog bij de Wilhelmina Boys en dan mochten we waterskiën op de plas. En een jaar of twintig later hebben we hier alweer de vierde editie van Total Loss Festival." Noem het 'zo lekker gewoon gebleven', noem het 'ge kunt de man wel uit Brabant halen'. Voor Mr. Snollebollekes blijft het als een jongensdroom om op zijn geboortegrond zo'n festijn neer te zetten.

"Voor mij is het speciaal omdat ik eigenlijk met de fiets naar m'n werk kan."

"Voor mij is het speciaal omdat ik eigenlijk met de fiets naar m'n werk kan. Dat doe ik niet, overigens, maar het kán", schatert hij. "Ik ben nooit echt uit Best weggegaan, dus voor mij is het wel heel bijzonder dat het in Best is. Met Snollebollekes werden de evenementen steeds groter, tot aan de GelreDome in Arnhem toe." En om dan een knalfuif van deze grootte in zijn hometown neer te zetten, tja, vul maar in.

Het festivalterrein van Total Loss Festival (Foto: Tom Berkers).

Zelf heeft Kemps het meest zin in het optreden van Jantje Biggel. Maar zo'n beetje álle genres komen zaterdag voorbij. Hakken op dj Paul Elstak, springen op 90's bangers van 2 Unlimited, Volendamse glorie met Jantje Smit en natuurlijk van links naar rechts op de Snollebollekes. Vorig jaar telde het festival nog twee dagen, maar dit jaar is dat aantal toch weer teruggeschroefd. Dag twee, de familiedag, duurde voor de kleinste snollebollekes toch net iets te lang. "Dus is het alleen voor 18-plussers, dit jaar. Ook mijn kinderen blijven thuis", vertelt Kemps. Die mogen dan weer in Arnhem mee naar de familiedag. "Dus leg een goed bodempje, een beetje zoals met carnaval", raadt hij bezoekers aan. "Op een zak wortels houd je het niet vol, zaterdag."