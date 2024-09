Gist wordt uit tankwagen gedrukt, hele omgeving stinkt naar bier

Op een parkeerplaats de Meelakkers naast de A67 bij Geldrop is dinsdagmiddag te veel druk ontstaan in een tankwagen met biergist. Het biergist is door een te hoge druk door het luik aan de bovenkant van de tankwagen naar buiten gedrukt. Op de parkeerplaats en de A67 hangt door het lek een enorme sterke bierlucht.

Hoe het kan dat de druk is opgelopen, is nog niet duidelijk. De druk op de tankwagen was 2.5 bar, terwijl deze maximaal 1 bar mag zijn.

De druk is te hoog (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision).

Rijkswaterstaat is ter plaatse om een oplossing voor de situatie te bedenken. Ook is een wegdekreiniger ter plaatse. Het plan is om een deel van de biergist over te pompen, maar of dat lukt met de hoge druk in de tankwagen is niet zeker.

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision