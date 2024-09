Wesp had het zwaar dit jaar, boswachter Frans legt uit hoe het zit

We hoefden er dit jaar maar weinig voor te doen om een wespensteek te voorkomen. De wesp had het namelijk zwaar dit jaar, zegt boswachter Frans Kapteijns. En dat heeft volgens hem alles met het natte voorjaarsweer te maken. "Het was funest voor het nest."

Was het voor de naaktslak goed toeven dankzij de vele regen dit voorjaar. Wespen vinden de nattigheid heel wat minder prettig. Ze zijn niet opgewassen tegen een lange, natte periode juist als ze zich moeten voortplanten. "Eigenlijk zijn ze gewoon verzopen", zegt boswachter Frans Kapteijns. "Het is fout gegaan met hun nesten, of die nou in hagen of in de grond zaten."

De cyclus van wespen begint in het voorjaar. Na een winterslaap begint een wespenkoningin dan met het bouwen van een nest en het leggen van eitjes. Daar komen werksters uit. Die helpen vanaf dan mee met het maken van het nest en het voeden van de larven. In september is de cyclus afgelopen. De meeste wespen, vooral de werksters, gaan dan dood. Uit sommige eitjes die later worden gelegd komen koninginnen. Die zoeken een plekje om te overwinteren voor de volgende cyclus om dan een nieuwe kolonie te stichten.