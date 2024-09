Drie gewonden nadat gevaarlijke stof lekt bij bedrijf

Bij een bedrijf aan de Middenweg op het industrieterrein in Moerdijk is woensdagmiddag een gevaarlijke stof gelekt. Drie mensen zijn gewond geraakt, meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

De slachtoffers worden medisch onderzocht. Het is nog onduidelijk of ze naar het ziekenhuis moeten. Er is een traumahelikopter geland.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Het lek is inmiddels gedicht. De lekkende stof vormt geen gevaar voor de omgeving.