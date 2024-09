Gewonde schietpartij meldt zich bij tankstation: 'Bloedbad naast auto'

Een man met schotwonden heeft zich woensdagmiddag gemeld bij een BP-tankstation aan de Steenbergseweg in Dinteloord. Hij kwam met de auto bij de benzinepomp en vroeg om hulp. Bij de benzinepomp is niet geschoten. Waar de man wel gewond is geraakt, is niet duidelijk. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Een medewerkster van het tankstation vertelt dat het slachtoffer naar het tankstation kwam om hulp te vragen. "Hij zei dat hij in zijn knie geschoten was", vertelt ze. "Hij bleef in zijn auto zitten. Mijn baas kwam vervolgens met een verbandkoffer. Er lag een heel bloedbad naast de auto." Pieter Vlamings, de eigenaar van het tankstation, ving het slachtoffer samen met een klant op. "Het bloed spoot uit zijn knie", vertelt hij. "We hebben de wond proberen te stelpen. Maar als je het aan de ene kant dichthield, kwam het er aan de andere weer uit. Die kogel is er dwars doorheen gegaan." Met zijn tweeën hebben ze de wond dichtgehouden tot de ambulance kwam. Het ambulancepersoneel heeft het vervolgens afgebonden.

"Was maar naar een tankstation verderop doorgereden."