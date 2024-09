Kattenopvangen zitten overvol: 'Extreme explosie dit jaar'

Het lijkt wel alsof het elk jaar een tandje erger wordt: kattenopvangen puilen uit omdat er teveel (zwerf)katten zijn. "Er is landelijk echt sprake van een explosie en mensen wachten te lang met actie ondernemen."

Zij begon negen jaar geleden, samen met haar toenmalige partner, een kattenopvang in Veldhoven. "Toen nog met het idee dat wij het verschil zouden maken, door onze inzet. Maar de afgelopen jaren is het overschot alleen maar groter geworden", vertelt ze beteuterd. Nathalie is dol op katten. Écht dol op katten. En daarom kan ze dit leed niet langer aanzien.

Ze is daar overigens niet alleen in. Ook Arianne van het Vinkelse Katshuisch en Brenda van Zwerfkat Boxtel zitten met dit probleem. "Ik heb een stop ingelast", vertelt Arianne. Het lijkt in haar opvang ieder jaar drukker te worden. "Wij zijn opgericht voor wilde katten, maar nu zit het bij mij vol met gedumpte, tamme poesjes. Er worden er zo veel gedumpt. Het is een drama", gaat Brenda verder.

De waarom-vraag is een lastige. "Het is gissen", legt Brenda uit. Sinds de covid-crisis zijn er in elk geval al veel huisdieren bijgekomen, omdat mensen op zoek waren naar een lieve metgezel in quarantainetijden. "Maar toen kwamen er ook veel mensen achter dat er veel meer komt kijken bij het houden van een huisdier", zegt Nathalie. "Mensen zijn zich nog steeds niet bewust van het belang van steriliseren of castreren, of gaan er onverantwoordelijk mee om. Voor je het weet zit je met een nest."

Na corona is het overschot aan zwerfdiertjes alleen maar groter geworden. Baasjes deden hun huisdieren weg omdat ze er niet goed genoeg voor konden zorgen en op straat plantten de beestjes zich voort. "Die blijven ook werpen", zegt Nathalie. "Na vijf maanden zijn ze al geslachtsrijp. Met drie tot zeven kittens per keer."