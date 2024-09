Oud-PSV-voetballer ontvoerde en mishandelde zijn vriendin en moet de cel in

Oud-voetballer Geraldo A. (30) is woensdag door de rechtbank in Breda veroordeeld tot negen maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk, voor ontvoering en mishandeling. A. heeft zijn ex-vriendin zwaar mishandeld in de nacht van 10 januari 2022 in Tilburg. Omdat het niet eerste keer is dat hij een (ex)partner mishandelt, moet hij ook nog twee maanden celstraf uitzitten, die hij eerder voorwaardelijk kreeg.

Geraldo A. kende maar een korte voetbalcarrière, maar zijn strafblad is des te langer. Na vijf wedstrijden in Jong PSV in 2013 werd hij al weggestuurd omdat hij zich niet aan de regels hield. In 2017 stopte hij met voetballen. Daarna stond hij al drie keer terecht voor het mishandelen van een partner.

Hij reed op 10 januari 2022 naar Turnhout om naar zijn ex-vriendin te gaan. Hij nam haar tegen haar wil mee naar Tilburg en sloeg haar onder meer een bloedneus in de auto. In Tilburg rende ze de auto uit op het Paduaplein, maar Geraldo sloeg haar en sleurde haar aan haar haren weer de auto in, terwijl ze bewusteloos was. Eenmaal thuis bij Geraldo in de Molenstraat in Tilburg werd ze nog geslagen met een stok en een oplaadsnoer.

De vrouw zei zelf bij de politie dat ze van de trap was gevallen, maar de rechtbank is van mening dat Geraldo A. verantwoordelijk is voor alle verwondingen.

De rechtbank zag ook dat het niet de eerste keer is dat Geraldo een partner heeft mishandeld. Zowel in 2018 als in 2020 werd hij voor soortgelijke feiten gestraft. En omdat hij tijdens de mishandeling in januari 2022 nog in zijn proeftijd liep, moet hij de twee maanden voorwaardelijke celstraf die hij in 2020 kreeg nu alsnog uitzitten. Ook vindt de rechtbank het zorgelijk dat Geraldo A. niet meewerkte aan een onderzoek in het Pieter Baan Centrum naar zijn geestesgesteldheid en dat hij geen enkel inzicht toont in zijn eigen gedrag.

Inmiddels heeft Geraldo A. een strafblad van dertien pagina’s en ook veroordelingen in België op zijn naam staan. Partnergeweld valt op, maar ook mishandeling, bedreiging, rijden onder invloed, terwijl er nog wat zaken openstaan en hij nu in voorarrest zit voor brandstichting in Rotterdam.

Om herhaling te voorkomen moet A. zich laten behandelen tijdens zijn proeftijd van drie jaar. Ook blijft hij onder toezicht van de reclassering en moet hij meewerken aan alcohol- en drugscontroles. Daarnaast mag hij op geen enkele manier meer contact opnemen met zijn ex.