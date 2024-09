Mohamed (60) stak zijn dochter bijna dood op straat, eerwraak onderzocht

Mohamed S. (60), die op 11 juni zijn 38-jarige dochter met een groot vleesmes neerstak in Uden, deed dit mogelijk uit eerwraak. Dat bleek donderdagochtend tijdens een eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in Den Bosch. Duidelijk werddat het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld gevraagd is om te kijken of Mohameds geloof een rol heeft gespeeld bij de steekpartij.

Zijn dochter raakte zwaargewond door meerdere messteken, maar heeft de aanval overleefd. Het onderzoek naar de steekpartij is nog in volle gang, zo bleek in de rechtbank. Mohamed S. was naar de zitting gekomen, samen met een tolk en zijn advocaat.

Over zijn daad sprak hij niet en al helemaal niet over waarom hij nu zijn dochter vroeg op die dinsdagmiddag neerstak. Hij moet nog worden onderzocht door een psycholoog en een psychiater. En ook de reclassering moet nog met een rapport komen waarin wordt geadviseerd of de man bij een straf in een cel moet belanden of dat hij bijvoorbeeld tbs moet krijgen.

Volgens de advocaat van S., Robert Klaassen, is Mohamed een jaar of vijf geleden door zijn dochter van Ethiopië naar Nederland gehaald. De ex van S. woont nog in Ethiopië net als andere familie.

Op die 11e juni ging Mohamed op de fiets vanuit zijn woonplaats Erp wat boodschappen doen in Uden. In de Kazernestraat zag hij zijn dochter vlak bij haar huis in een auto zitten. De auto stond daar half op de stoep. Ze kregen ruzie, waarna S. een enorm mes trok en op zijn dochter instak. Na die daad wachtte hij met het mes nog in zijn hand op de politie.