Cricketspelers nemen sportvelden over: 'Geen respect voor onze regels'

Sportclubs in Eindhoven moeten hun velden misschien gaan delen met cricketverenigingen. De balsport wordt steeds populairder in de stad, met name bij de vele expats uit India. Voetbalvereniging Gestel heeft al twee velden afgestaan en is niet te spreken over de samenwerking met de cricketspelers. "Respect voor onze regels hebben ze niet", zegt Herman Brugmans, voorzitter van V.V. Gestel.

Twee jaar geleden kwam er vanuit de cricketbond een verzoek aan Brugmans. Of er af en toe wat expats uit India cricket mochten spelen op de voetbalvelden aan de Locatellistraat. Dat was geen probleem, maar inmiddels denkt Brugmans daar anders over. Zo'n tweehonderd leden van de cricketclub nemen de helft van 'zijn' velden in beslag. Wat Brugmans vooral steekt is de manier waarop de cricketspelers zich opstellen. Volgens hem hebben ze geen respect voor de regels die V. V. Gestel voor alle bezoekers van de sportvelden hanteert. "Ze weigeren de stalling te gebruiken en nemen hun fietsen mee tot aan het veld", zegt hij. "Volwassenen lopen zomaar een volle kleedkamer met kinderen binnen, hoewel gevraagd is om dat niet te doen."

"Het is nemen, nemen, nemen met die cricketspelers, nooit geven."

Bovendien stelt de cricketvereniging volgens Brugmans iedere keer weer nieuwe eisen aan het gebruik van de velden. "Nu moet er weer een lichtmast van ons verdwijnen, die in de weg staat. Het is nemen, nemen, nemen met die cricketspelers, nooit geven. Ik zie ze liever gaan dan komen eerlijk gezegd.“ Een conflict tussen amateurvoetballers en cricketspelers wil niemand. Daarom moet Brugmans binnenkort naar Den Haag. “Daar gaan we kijken bij een plek waar de samenwerking wél goed is gegaan”, zucht de voorzitter. Of hij zich daardoor zal laten inspireren is nog even afwachten.

Om cricket te kunnen spelen is namelijk veel ruimte nodig. Minstens twee voetbalvelden plus een extra strook om te pitchen. Daarom wordt er door de cricketbond gekeken naar meer velden om op te spelen. De afgelopen jaren lukte dat onder andere op het terrein van de High Tech Campus Eindhoven, in Woensel en op de Locatellistraat. Op dit moment ligt er een veldje bij het Van der Valk Hotel aan de Aalsterweg onder de loep, grenzend aan de accommodatie van hockeyclub Oranje-Rood.

"We gaan kijken of het mogelijk is kleedkamers te delen met cricketspelers."

Pieter Janssen is voorzitter van Oranje-Rood. "Ze hebben ons niet gevraagd hockeyvelden beschikbaar te stellen", zegt hij. "Maar er worden wel gesprekken gevoerd. We gaan kijken of het mogelijk is om bijvoorbeeld de kleedkamers te delen met cricketspelers." Janssen is niet bang dat de hockeyvereniging benadeeld wordt. Sterker nog, hij staat open voor iedere vorm van samenwerking. "Het is belangrijk dat expats die in Eindhoven en omstreken zijn komen wonen hun sport kunnen blijven beoefenen. Voor een zachte landing, zeg maar. Ik denk dat dat in het belang is van onze hele regio." Ook volgens Bart Jan Collenburg van de Koninklijke Nederlandse Cricketbond hoeft het geen probleem te zijn om samen te werken. Het hockeyseizoen begint namelijk als het cricketseizoen in september afloopt. "In Hollands herfstweer kan cricket niet gespeeld worden. Eén buitje en het spel wordt levensgevaarlijk. De seizoenen overlappen elkaar maar een paar weken." Ondertussen is de gemeente Eindhoven druk met het zoeken naar locaties voor twee extra cricketvelden. Het stadsbestuur wil deze velden realiseren bij sportpark 't Bokt en in de Genneper Parken. CDA vroeg eerder om opheldering over de voorzieningen voor de cricketspelers. Volgens de partij beoefenen nu 700 inwoners deze sport. De verwachting is dat dit er over een paar jaar zo'n 2000 zijn. Onder meer door de groei van de Veldhovense chipmachinefabrikant ASML, waar veel mensen uit India werken.