Man (24) opgepakt voor rijden onder invloed na zware botsing op A58

De bestuurder die in de nacht van dinsdag op woensdag een ongeluk veroorzaakte op de A58 bij Zegge, zat waarschijnlijk onder invloed achter het stuur. Dat meldt de politie woensdagmiddag. De man is opgepakt.

De 24-jarige bestuurder van een zwarte Tesla reed rond vier uur ’s nachts tegen zijn voorganger aan. Die auto vloog van de weg en botste met hoge snelheid tegen een boom. In de auto zaten drie mannen, van 56, 54 en 30 jaar uit de gemeente Woensdrecht. Zij raakten alle drie gewond, van wie één iemand ernstig.

Bloedproef

Meerdere hulpdiensten, waaronder de brandweer en een traumahelikopter, kwamen naar de plek van het ongeluk. De drie slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht.

Agenten arresteerden de bestuurder van de Tesla op verdenking van rijden onder invloed. Met een bloedproef wordt dat momenteel onderzocht. Het is niet duidelijk of er ook een blaastest is afgenomen. Volgens een woordvoerder van de politie waren er aanwijzingen dat de man gedronken had.

De politie is op zoek naar getuigen die de bestuurder van de Tesla vannacht hebben zien rijden en die vreemd rijgedrag opviel.

DIT SCHREVEN WE EERDER:

Drie gewonden bij ongeluk op A58, auto botst tegen boom