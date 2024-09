Waterschappen bezorgd over schrappen van natuurplannen door kabinet

Het kabinet zet een streep door de stikstofaanpak van de provincies. Dat lekte woensdagochtend uit. Al twee jaar werkte de provincie Brabant aan plannen voor natuurherstel, het verbeteren van de waterkwaliteit en het terugdringen van de stikstofuitstoot. Maar van het nieuwe kabinet hoeven al die plannen niet meer. Voor de waterschappen in Brabant breken er opnieuw onzekere tijden aan. "Zonder de meewind van Den Haag wordt het wel heel lastig."

Hij geeft toe dat hij in eerste instantie vooral een beetje opstandig werd van het nieuws. "Dan doen we het zelf wel in Brabant. Dat was mijn eerste gedachte. Maar we weten ook dat we, hoe dan ook, de hulp van Den Haag nodig hebben om alle doelen te kunnen halen."

Die insteek, we doen het zelf wel, heeft de provincie zelf ook. Eerder op de woensdag liet een woordvoerder al weten zich niet uit het veld te laten slaan door de draai van het kabinet. Brabant heeft ook een stevig bestuursakkoord geschreven waarin vol wordt ingezet op natuurherstel en stikstofreductie.

Voorlopig kán de provincie ook nog door op de ingeslagen weg, want er is nog geld. De vraag is alleen; hoeveel discussie dat gaat opleveren? Want kan je bijna onverstoorbaar volhouden als de steun van Den Haag wegvalt?