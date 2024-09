Hockeyveld ontruimd vanwege gevaarlijke vloeistof

Bij hockeyclub V.M.H.C. Basko in Veldhoven is woensdagavond een hockeyveld ontruimd. Een bedrijf was bezig met het beregeningssysteem van de kunstgrasvelden, waarbij een verkeerde vloeistof gebruikt is. Door de menging van twee stoffen ontstond volgens de brandweer een gevaarlijke mix.

Medewerkers van het bedrijf waren bezig om een watersysteem bij te vullen en hadden het verkeerde vat gepakt. Daardoor is een chemische reactie ontstaan. Hoe dat ontdekt werd is niet duidelijk. Ook is niet duidelijk waarvoor die vloeistoffen nodig zijn.



Op dat moment waren er kinderen aan het sporten op de velden. Er werd dus ook niet gesproeid op dat moment. Uit voorzorg hebben de brandweer en politie de hockeyers via de achterkant van het terrein geëvacueerd. Hun fiets moesten ze wel achterlaten vanwege het gevaar. Trainingen afgelast

De brandweer heeft de ruimte geventileerd. Omdat de twee stoffen bij elkaar nog enige tijd instabiel waren, bleef de brandweer nog anderhalf uur monitoren. Inmiddels is het gevaar geweken. Er is niemand gewond geraakt. Voorlopig gaan de trainingen niet door.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision.

