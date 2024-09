Windhoos waait over: 'Ineens zag ik die gekke wolk'

In de omgeving Den Bosch is woensdag aan het begin van de avond een windhoos gezien. Een windhoos is een wervelwind met een trechtervormige slurf aan de onderkant. De bijzondere wolk leverde mooie plaatjes op.

De windhoos was onder andere te zien in Den Bosch, Rosmalen, Drunen, Berlicum, Vught en Vlijmen. Teun Boerakker was in Rosmalen bij de voetbalclub toen hij het natuurverschijnsel ineens voorbij zag komen. "Het waaide niet, het stormde niet, het was eigenlijk best mooi weer. Ineens zag ik die gekke wolk. Het duurde zo'n vijf minuten en daarna was 'ie weer verdwenen."

Erica zag de windhoos vanuit de auto in Drunen. "Het weer was heel rustig. Ik keek op Buienradar, maar het viel heel erg mee. Pas toen we de snelweg op reden richting Den Bosch begon het een beetje te regenen." Ook volgens Erica duurde de windhoos maar kort. "Op een gegeven moment zag je alleen nog een stukje uitgezakte wolk."

Ook Hennie Kerssens zag de aparte wolk in de lucht hangen. Hij maakte een foto vanuit Rosmalen en volgens hem 'reikte de sliert eerst tot de grond'. Of de windhoos schade heeft aangericht is nog niet bekend.

Dit zijn de beelden van de windhoos: