Kapotte trein maakt half dorp onbereikbaar

Een deel van Helvoirt was donderdagmiddag zeker een uur onbereikbaar door een stilstaande trein op een spoorwegovergang. De trein waarin zo'n honderd passagiers zaten, was kapot en stond stil op de overgang waar de Torenstraat overgaat in Helvoirtsestraat.

Doordat er aan de andere kant van het spoor wegwerkzaamheden zijn, waren het industrieterrein en de nieuwe wijk Den Hoek zeker een uur niet bereikbaar. Even na half drie was het probleem verholpen en reed de trein weer verder. "De voorkant van de trein deed het nog, dus de trein is weer terug naar Tilburg gereden", zegt een woordvoerder van Prorail. "Als de spoorovergang dicht is, dan is verkeer deze kant op onmogelijk", weet een ondernemer met een bedrijf op het industrieterrein aan de andere kant van het spoor. Er wordt aan de weg gewerkt, dus 'het ligt aan deze kant helemaal open'. Volgens de NS reden door de defecte trein tot kwart voor vier donderdagmiddag geen intercity's van Breda naar Den Bosch.