Alleenstaande moeder met vier kinderen is huis kwijt door brand

In het huis dat donderdagochtend in brand stond in Eindhoven woonde een alleenstaande moeder met vier kinderen. Het gezin was niet thuis tijdens de brand en de schade is enorm. De bewoonster is niet verzekerd en dat betekent dat ze zelf voor onderdak en nieuwe spullen moet zorgen. "Ik weet niet hoe ik nu verder moet", vertelt ze machteloos.

De brand in de woning aan de Sprenger van Eyklaan brak rond kwart voor zeven in de ochtend uit in een van de kinderkamers op de bovenverdieping. De politie denkt dat de brand is aangestoken. De bewoonster heeft zelf geen idee wat er gebeurd kan zijn. "Ik durf het niet te zeggen. De brandweer gaat vrijdag verder onderzoek doen, omdat het nu nog te warm is binnen."

Zelf was ze niet thuis toen het huis vlam vatte, ook haar kinderen waren niet aanwezig. "De buurman belde me, want ik sliep bij vrienden. Toen ik aankwam was alles al verwoest. Dat was echt schrikken", vertelt de bewoonster. Haar hond was wel binnen, maar die is door de brandweer gered. Met het beestje gaat het goed, maar voor het gezin zit de schrik er nog goed in. "Ik woonde er dertien jaar en nu is het huis gewoon onbewoonbaar."

LEES OOK: Brand die huis verwoestte, is aangestoken

De alleenstaande moeder en haar vier kinderen van 14, 9, 7 en 5 jaar oud hebben geen geld voor nieuwe spullen. En dat komt er ook niet zomaar, want ze was niet verzekerd en ze heeft het niet breed. "Ik was net gewisseld van verzekering voor mijn auto, maar voor de woning was ik het vergeten te regelen."

Om het gezin toch op weg te helpen, heeft de zus van de bewoonster een crowdfundingactie opgezet. Zij wil graag geld inzamelen voor kleding, bedden, beddengoed en andere spullen.