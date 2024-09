Bestuurder van een auto opgepakt nadat die tegen van alles aan rijdt

Een bestuurder van een auto was donderdagavond allesbehalve bij de les. Hij reed rond op De Baken in Den Bosch en raakte onder andere verkeerspaaltjes, geparkeerde auto's en een boom. De man is naar het ziekenhuis gebracht en was waarschijnlijk onder invloed.

Het spoor van vernieling dat de man in De Baken rond acht uur achterliet is 's avonds goed te zien. Meerdere verkeerspaaltjes zijn uit de grond gereden en geparkeerde auto's zijn bekrast omdat de bestuurder die schampte. Zijn eigen voertuig is aan de voorkant flink gehavend. Buurtbewoners zagen hoe de man rechtdoor reed in een bocht. Bij een flatgebouw in de straat De Bokkelaren kwam zijn dollemansrit ten einde. Drugs

De man zelf was er beroerd aan toe en moest door ambulancepersoneel met spoed worden afgevoerd naar het ziekenhuis. De kans is groot dat hij onder invloed was van drugs. De politie zegt daar donderdagavond in ieder geval rekening mee te houden. Er zijn geen gewonden gevallen. De politie zette een politiehelikopter in bij het volgen van de man.

Hij liet een spoor van vernieling achter (foto: Bart Meesters).

Hij verloor onderweg auto-onderdelen (foto: Bart Meesters).