Het dondert en het bliksemt, maar het regent helemaal niet

Het is donderdagavond flink aan het flitsen in de lucht. Op verschillende plekken is in de verte onweer te zien, maar zonder regen. De komende uren verwacht Weerplaza ook geen regenval in Brabant. De lichtflitsen leveren daardoor mooie beelden op.

Geen regen, wel lichtflitsen. De onweer die onder andere in Bergen op Zoom, Eindhoven en Tilburg te zien is, lijkt te komen door noodweer in België. Daar trekken flinke onweersbuien met hagel en rukwinden voorbij. Zo ziet dat eruit:

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...