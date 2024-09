Man springt van brug af en belandt op voorruit auto: twee zwaargewonden

Een man is donderdagavond van een viaduct boven de Insulindelaan in Eindhoven op een rijdende auto gesprongen. Hij raakte daarbij zwaargewond. De bestuurder van de auto is ook gewond geraakt. De Insulindelaan en een deel van de ring rond Eindhoven waren dicht na het voorval.

De man kwam op de voorruit van de auto terecht. De wagen trok door de klap naar rechts en reed via een fietspad en een parallelweg de bosjes in. De officier van dienst van de politie bevestigt het voorval. De hulpdiensten kwamen met veel auto's en mensen naar de Insulindelaan. Ook een traumahelikopter landde in de buurt. Een van de slachtoffers is met de ambulance naar het Elisabeth-Twee Steden Ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Foto: SQ Vision

Foto: SQ Vision