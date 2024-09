Buurt is racende auto's beu na ongeluk: 'Wonder dat dit niet vaker gebeurt'

Omwonenden van de Rueckertbaan in Tilburg zijn het zat. De weg wordt vooral 's avonds als racebaan gebruikt. Donderdagavond ging het helemaal mis. Een auto botste met hoge snelheid op zijn voorganger. Mogelijk zou het om een straatrace gaan. "Het is een wonder dat hier niet veel vaker ongelukken gebeuren", zegt buurtbewoner Wim Musters.

Musters kijkt vanuit zijn huis uit op de Rueckertbaan. "Af en toe is het hier net een racebaan," verzucht hij. "Auto's scheuren hier met tachtig, negentig voorbij, terwijl je maar vijftig mag." Natasja Helder lag net in bed toen het ongeluk gebeurde. "Ik hoorde ineens sirenes. Toen was het raak." Natasja sprong uit bed en ging naar buiten. "Ik zag een gigantische ravage. Een auto was half uitgebrand en die andere stond over een lantaarnpaal heen." Het ongeluk kwam niet helemaal als een verrassing. Want volgens Natasja reed een van de auto's eerder op de avond al met hoge snelheid door de buurt. "Die auto kwam de hele tijd voorbij, heen en weer. Het viel op, omdat hij zo hard reed en het steeds dezelfde auto was. Het is abnormaal hoe hard hier wordt gereden."

"Het lijkt hier af en toe wel een snelweg, niet normaal."

Een buurman die gisteravond zijn hondjes uitliet, was getuige van het ongeluk. "Toen ik met de hondjes wandelde, hoorde ik een auto heel hard optrekken. Ik keek op en zag die twee auto's zo op elkaar klappen." Ook voor hem is de maat vol. "Het lijkt hier af en toe wel een snelweg. De weg wordt ook regelmatig gebruikt voor spelletjes zoals straatraces." Helder heeft wel een idee waardoor mensen hier zo hard rijden. "Het is een makkelijke, rechte weg zonder heuvels, drempels of flitspalen. Een makkelijke weg om op te racen. De hele zomer hebben wij buiten op het balkon gezeten. Als je dan ziet wat er voorbij komt en hoe hard ze rijden, dat is niet normaal."

"Als ik agent was, dan kon ik hier zo de kost verdienen. Boete na boete kan je hier uitschrijven."