Tiny is superfan van Jeffrey Herlings en is toe aan derde tattoo

Tiny Kling uit Grave is helemaal idolaat van MXGP-motorcrosser Jeffrey Herlings. De superfan heeft dan ook twee tattoos van zijn held. Eentje in zijn nek en eentje op zijn rug. En een derde komt er aan. Maar die kan ook van Kay de Wolf worden, de crosser uit Eersel die binnenkort voor de eerste keer in de MX2 wereldkampioen wordt.

Met zijn tattoos steekt Tiny Kling (44) zijn bewondering voor Jeffrey Herlings niet onder stoelen of banken. De vijfvoudig wereldkampioen uit Oploo is voor hem een soort afgod. “Jeffrey Herlings is een gewoon een oermens”, zegt Kling over zijn held. “Hij presteert wat anderen niet kunnen. Want waar anderen het laten liggen, komt hij op stoom. Hij heeft echt oerkrachten en is de beste motorcrosser van de wereld. Hij is meer van een andere planeet, zo lijkt het wel.”

“Jeffrey is het waard om op mijn lichaam te staan.”

De mentale kracht van Herlings is inderdaad indrukwekkend en zijn inhaalraces zijn ongekend. Vijf keer werd hij wereldkampioen, maar dat had met gemak vaker gekund als hij niet door blessures en valpartijen was geplaagd. “Vroeger was hij vooral goed in het zand, maar de laatste jaren is hij overal goed in”, vervolgt Tiny Kling. “Helaas heeft hij ook veel pech. Maar Jeffrey kan alles en betekent daarom echt iets voor mij. Dus is hij het waard om op mijn lichaam te staan. Je kunt mij wel zien als superfan.”

Tiny Kling is superfan (foto: Ronald Sträter).

Tiny werd gegrepen door Jeffrey Herlings toen hij hem in 2014 voor het eerst zag rijden. De eerste tattoo volgde snel. “Die in mijn nek heb ik in 2016 laten zetten, nadat hij wereldkampioen werd in de MX2”, vertelt de motorcrossliefhebber. “Ik heb toen meteen mijn tatoeëerder gebeld om een ontwerp te bedenken. Het werd nummer 84, zijn bijnaam The Bullet en een huls van een kogel. Zijn bijnaam groot op mijn rug kwam vier jaar later toen hij wereldkampioen werd in de MXGP.” Tiny heeft een mooie foto van zijn getatoeëerde rug met Jeffrey Herlings, maar hij weet nog altijd niet wat die er eigenlijk van vindt. “Ik heb het nooit gevraagd, want je krijgt ook bijna de tijd niet om met hem te praten. Ik hoop maar dat hij hem mooi vindt.”

“Als Kay de Wolf wereldkampioen wordt, neem ik ook een tattoo van hem.”

Dat moet dan maar eens gebeuren, want er komt waarschijnlijk ook een derde tattoo aan. “Die laat ik zetten als hij stopt”, vertelt Kling. “Of als hij nog een keer wereldkampioen wordt. Dat had ik dit jaar al verwacht, maar dat lukt niet meer. Ik ga dus maar voor volgend jaar. En dan hoop ik dat hij daarna nog eens voor twee jaar bijtekent.”