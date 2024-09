Alle zintuigen worden geprikkeld in nieuwe oorlogssimulatie museum Overloon

Een verhaallijn die loopt van Engeland tot de kust van Normandië, vol met muziek en scenes die iets weghebben van Soldaat van Oranje. Dat is wat bezoekers kunnen verwachten wanneer ze de nieuwe 3D-ervaring van Oorlogsmuseum Overloon binnenstappen. In verschillende kamers maken bezoekers voor heel even deel uit van de geallieerden, die te midden van explosies en vuurlinies voor de vrijheid vechten. Met de simulatie wil het museum een levensechte ervaring neerzetten, en op die manier jongere bezoekers aantrekken.

Het is 6 juni 1944 te midden van het Amerikaanse 146th Combat Engineer Battalion, wanneer bezoekers instappen bij de 3D-ervaring in Overloon. Deze militaire eenheid stond tijdens D-Day vooraan in de vuurlinie en moest de stranden vrijmaken van Duitsers. Volgens een woordvoerder van het museum een uniek standpunt.

"Dit is een hele andere manier van herdenken en gedenken", vertelt een woordvoerder over de nieuwste aanwinst van het museum. "Een manier waarop we het nog niet eerder hebben gedaan en die uniek is in museumwereld." Bezoekers gaan in totaal zeven kamers langs, waarin ze worden meegenomen van Engeland tot in de vuurlinie aan de kust in Frankrijk.

Met name het licht, geluid, de animatie en verhaallijn maken de beleving volgens de woordvoerder extra speciaal. En dat is niet zomaar: "We willen graag een andere, jongere doelgroep aanspreken. En dat willen we doen op een andere, dynamische manier."