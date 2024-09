Oma vangt kogel op voor kleinzoon (2), twintig maanden cel voor schutter

Mark S. (37) uit Helmond moet twintig maanden de cel in voor het beschieten van een oma en haar kleinkind in Uden vorig jaar en de mishandeling van de vriend van zijn moeder. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vrijdag geoordeeld. Daarnaast krijgt hij nog eens tien maanden voorwaardelijk en een reeks aan voorwaarden opgelegd, omdat de rechtbank ziet dat het niet de eerste keer is dat S. met justitie in aanraking komt.

Mark S. schoot op 29 december op een oma in de Vioolstraat in Uden toen zij nietsvermoedend de voordeur opendeed. Haar kleinzoon, van nog geen twee jaar oud, kwam ook nieuwsgierig kijken. Voor de deur stond Mark S. met een vuurwapen en hij kwam verhaal halen bij haar zoon. De moeder van het kind vloog hem vervolgens aan en de man schoot oma in haar knie en sloeg op de vlucht. Het bleef tijdens de zitting, twee weken geleden, onduidelijk waarom Mark zo opgefokt aan de deur kwam. Hij had het over een partij goud met een ‘flinke waarde’, waar onenigheid over was. Toen zijn handelspartner niet thuis bleek te zijn in Eindhoven, ging hij met een maat naar het huis van diens moeder in Uden. De videodeurbel leverde ook hier weer veel bewijs. Mark belde in zijn eentje aan, terwijl zijn maat op de uitkijk bleef staan. De deur zwaaide open en oma en kleinzoon, op een kleine tractor, kwamen kijken. Mark vroeg naar haar zoon en stormde naar binnen, maar toen rende de moeder van het jongetje op hem af om haar kind te beschermen.

De straat waar Mark de schoten loste (foto: SQ Vision).