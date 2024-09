NAC heeft nu ook een vrouwenelftal in het profvoetbal

De mannen spelen sinds dit seizoen in de Eredivisie en daar hoopt NAC nog heel lang te blijven. De vrouwen van de Bredase club debuteren zaterdag in de Vrouwen Eerste Divisie. In een aantal maanden tijd is een spelersgroep plus technische staf samengesteld en de ambities liegen niet. “We willen naar het hoogste niveau, maar beseffen dat dat niet vanzelf gaat”, aldus manager vrouwenvoetbal Pia Rijsdijk.

Pia kan terugkijken op een prachtige carrière als voetbalster. Begonnen bij ADO Den Haag en na avonturen in Duitsland, Noorwegen en Italië sloot ze haar loopbaan af bij Feyenoord. Voetballen doet ze niet meer, maar de sport staat wel centraal in haar leven. Sinds een half jaar is ze in dienst als manager bij NAC Vrouwen. “Bij NAC was al langer de wens om met een vrouwenteam toe te treden tot het profvoetbal. Het begon met een idee en ik heb met hulp van anderen een plan gemaakt. Hoeveel spelers heb je nodig, hoe gaat de technische staf eruit zien, waar ga je trainen, dat soort dingen. Het plan is goedgekeurd door de KNVB en we kregen net als De Graafschap een plekje in de Vrouwen Eerste Divisie.” Nu zo’n half jaar na haar aanstelling staat er een 24-koppige selectie op het trainingsveld van BSV Boeimeer in Breda. “Na de goedkeuring van het plan begon pas het echte werk. Met Richard Mank staat er een ervaren trainer voor de groep. Op spelersgebied heb ik heel veel gesprekken gevoerd. Dat zijn veelal jonge meiden die al eerder bij een betaald voetbalclub zaten of overkomen vanuit de amateurs. Ze komen uit deze omgeving, maar ook uit andere delen van Nederland.”

"Financieel is het niet super."

Het verschil in inkomen tussen de mannen en de vrouwen van NAC is enorm. “Financieel is het niet super, ze krijgen een kleine vergoeding. Dat proces heeft tijd nodig. Alle vrouwen voetballen hier omdat ze ontzettend gedreven en gepassioneerd zijn. Ze willen de top bereiken en zien een kans om zich verder te ontwikkelen.” Verdediger Kiki Heshof (19) uit Steenbergen was onder de indruk van de plannen en kwam over van Jong Feyenoord. “Pia straalde zoveel passie uit, ik voelde het vertrouwen. In het begin was het wennen, want alle speelsters hadden bij hun vorige club een andere visie. Als team zijn we gegroeid en in de voorbereiding hebben we goede resultaten geboekt.”

"Ik draag dit shirt vol trots."

De eerste thuiswedstrijd tegen Jong Feyenoord is niet bij BSV Boeimeer, maar in het Rat Verlegh Stadion. Kiki: “Dat is een droom voor ons. Er komen veel familieleden en vrienden kijken. Voor mij is het bijzonder, want thuis zijn we supporter van NAC. Ik draag dit shirt vol trots."

Kiki Heshof, speelster van NAC. (Foto: Leon Voskamp)