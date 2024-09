Staatssecretaris: 'Contact Taghi in de EBI gebeurde door fout'

Enkele gedetineerden in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught hebben door een fout ongeveer twintig seconden contact met elkaar gehad, schrijft staatssecretaris Ingrid Coenradie van Justitie en Veiligheid in een Kamerbrief. "Dit is vanwege de veiligheid zeer onwenselijk en ik heb de Dienst Justitële Inrichtingen daarom gevraagd om dit grondig te evalueren en waar mogelijk extra maatregelen te treffen", aldus de bewindsvrouw.

De staatssecretaris noemt niet welke gedetineerden contact met elkaar hebben gehad. Volgens meerdere bronnen was het contact tussen Taghi en Saïd R. Taghi is eind juli verplaatst binnen de EBI en zit nu op de afdeling die enkel door glas wordt gescheiden van R., medehoofdverdachte in Marengo, en Willem Holleeder.

Taghi's detentieadvocaat Thomas van der Horst liet al weten dat er tussen hen daadwerkelijk contact was geweest. Hij zei tegen Omroep Brabant dat Taghi en R. daadwerkelijk met elkaar hebben gesproken. "In de meerpersoonsafdeling is contact niet continu mogelijk. Gevangenen zijn onderhevig aan een beperkt dagprogramma, maar iedere dag is er een moment om te luchten en daarbij te communiceren met medegevangenen", legt de advocaat uit.

Eind juli overgeplaatst

Taghi zat sinds zijn uitlevering vanuit Dubai (eind 2019) in nagenoeg volledige afzondering. Een groot deel van die tijd verbleef hij op de speciaal voor hem gebouwde afdeling E1.

Eind juli is hij op de meer open afdeling A geplaatst. Daar zit hij nu met de eveneens tot levenslang veroordeelden Holleeder en Saïd R. Die laatste is net als hij een van de hoofdverdachten in het omvangrijke liquidatieproces Marengo.

