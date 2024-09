Nico genoot als geen ander van de kleine dingen in het leven

Als Lida en Nico elkaar ontmoeten op de camping, start een leven vol liefde. Ze groeien samen op. Op 17 augustus 2023 overlijdt Nico Hagenaars plotseling op 64-jarige leeftijd: “Het gemis is schrijnend.”

Elke vrijdag haalt Nico haar met de brommer op om samen naar de camping te gaan. “Uiteindelijk kreeg hij een brief van zijn toenmalige vriendin. Ze maakte het uit, omdat ze vond dat Nico en ik wel heel veel samen waren. Zij zag wat wij nog niet doorhadden: dat we elkaar stiekem heel leuk vonden.”

Als tiener gaat Lida elk weekend met haar ouders naar de camping in Netersel. Hier ontmoet zij, op 15-jarige leeftijd, Nico. “Ik had een hechte vriendengroep die ik elk weekend zag. Ik leefde de hele week toe naar de vrijdag”, vertelt Lida. “Eerlijk gezegd had ik niet meteen een oogje op Nico, ondanks dat we het goed met elkaar konden vinden. Ik dacht ook altijd dat hij mij niet zou zien staan, want hij had voortdurend een vriendinnetje.”

Kort daarna slaat de vonk echt over. “Nico verhuisde naar Sleeuwijk, zodat we samen een toekomst konden opbouwen”, vertelt Lida. “Dat was wel even wennen voor hem. Nico groeide op in een drukke stad. Maar hij had niet veel nodig; een bank, zijn kopje koffie en een televisie waren genoeg voor hem.”

In 1995 wordt hun zoon Niels geboren. "Nico was dol op hem. Hij was een ontzettend betrokken vader. Later gaat Niels bij hetzelfde bedrijf werken als zijn vader. Nico was apetrots."