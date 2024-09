Uitslaande brand in een schuur met asbestplaten, gebouw stort deels in

De brandweer is vrijdagavond met meerdere voertuigen uitgerukt naar een brand in een schuur aan de Koepel in Bergen op Zoom. De brandweer spreekt van een grote brand en zegt dat er veel rook is.

De melding van de brand kwam rond tien uur vrijdagavond bij de brandweer binnen. Mensen die in de buurt wonen en last hebben van de rook wordt geadviseerd deuren en ramen te sluiten en ventilatie uit te zetten. De loods waar de brand woedt, zou naast een huis staan. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Midden-West-Brabant is het vuur niet overgeslagen naar die woning en lukt het de brandweer om dat te voorkomen.

"De bestrijding kan nog wel enkele uren duren."

"We laten het pand gecontroleerd uitbranden", vertelt de woordvoerder. "Dat doen we vanwege het instortingsgevaar. We kunnen om die reden niet van binnen blussen. De bestrijding kan nog wel enkele uren duren." Of er door de asbest ook giftige stoffen vrijkomen, is niet duidelijk. "Als dat al is gebeurd, dan blijft het waarschijnlijk beperkt tot het terrein waar de brand woedt", zegt de woordvoerder. "Omdat we het nat houden is de kans op verspreiding klein." Er is wel sprake van vliegvuur. Dat zijn door de lucht vliegende vonken. Het verkeer op de Randweg West kan ook gevolgen van de rook ondervinden. Mogelijk wordt die weg nog afgesloten.

Foto: SQ Vision/Christian Traets

Foto: SQ Vision/Christian Traets

Foto: SQ Vision/Christian Traets