Man valt meisjes lastig vanuit auto en rijdt een van hen aan

Een 36-jarige Tilburger is aangehouden omdat hij de afgelopen weken meermaals vanuit zijn auto minderjarige meisjes lastigviel. De man reed in zijn grijze auto tussen Tilburg en Berkel-Enschot en sloeg telkens toe in hetzelfde gebied. Hij viel de meisjes niet alleen lastig, maar heeft er zelfs eentje opzettelijk aangereden. Het minderjarige meisje raakte daarbij gewond.

Volgens de politie kwamen er in de afgelopen weken maar liefst drie keer een melding over de man in de grijze auto. De politie kwam de man snel op het spoor en heeft hem op 4 september opgepakt. De man is daarna voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat de Tilburger zeker nog twee weken in de cel moet blijven zitten.