Hindernissen overwinnen en strijden in natuur: uitdagende sport

Tientallen wereldtoppers op het gebied van TREC kwamen vrijdag en zaterdag met hun paard in actie in Schaijk. Deze discipline in de paardensport is in ons land nog niet zo bekend, maar volgens Ingrid Peters uit Geldrop heeft deze tak alles in zich om te groeien. “De combinatie van verschillende onderdelen en lekker in de natuur maken het tot een geweldige sport. En dan de sfeer, wij staan na een wedstrijd te dansen op de tafels.”

“Het bestaat uit drie onderdelen, waarbij je eerst een urenlange rit in de natuur maakt. Vooraf krijg je een routekaart en een lege kaart, waarbij je twintig minuten hebt om de route na te tekenen. Je moet je daarna houden aan een bepaalde snelheid die wordt gemeten tijdens een controlepost die niet vooraf is aangekondigd.”

Maar wat is TREC, de afkorting van Technique de Randonnée Equestre de Compétition, eigenlijk? “Het gaat om verschillende takken van paardensport die zijn samengevoegd in een uitdagende en avontuurlijke tak”, vertelt Dewi Bergman, voorzitter van TREC club Nederland.

Ingrid deed met haar paard Merlijn in 2014 en 2016 al mee aan de Europese kampioenschappen TREC in Italië en Spanje. Vanwege de geboorte van haar kind werd het daarna even rustig op sportief gebied, maar dit jaar stond haar naam voor de derde keer op de deelnemerslijst. “Merlijn is twintig jaar en het is zijn laatste toernooi. Bij TREC is dat niet te oud, het welzijn van het paard staat centraal.”

Volgens Dewi komt de sport uit het ruitertoerisme in Frankrijk en is het overgewaaid naar andere landen. “Als je met een paard de bergen of de natuur in wilde, dan moest je laten zien dat je samen veilig terug kon keren. Hieruit is een wedstrijdvorm ontstaan.”

“De volgende dag moet je over een baan van meestal 150 meter zo langzaam mogelijk galopperen. Terug moet je zo snel mogelijk stappen. Ten slotte boots je op een terrein allerlei situaties na die je in de natuur kunt tegenkomen. Bijvoorbeeld op snelheid onder obstakels die laaghangende takken voorstellen, over een bruggetje of door het water lopen of wandelen met je paard aan de hand. Je kunt bij alle onderdelen punten verdienen.”

Niet in Frankrijk, maar in Schaijk vond dit weekend het EK voor senioren en het WK voor jongeren vanaf 14 jaar plaats. Dewi: “Ieder aangesloten land bij de organisatie moet om de beurt het evenement organiseren. Nederland was aan de beurt en op zoek naar een geschikte locatie kwamen we in Schaijk terecht. Landgoed De Bossenhoeve was groot genoeg om de ongeveer honderd ruiters en paarden en de toeschouwers te kunnen ontvangen.”

Bij de Nederlandse topper Yaël Wessel-de Haan waren zaterdagmiddag direct na de finish tranen te zien. De Veghelse: “De eerste dag ben je samen acht uur in het bos en voel je je 's avonds gebroken. Een dag later moet je netjes in de houding laten zien dat je je paard perfect onder controle hebt. En tot slot overwin je zestien obstakels en was mijn paard zo lief, dat maakt me heel trots.”