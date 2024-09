Aanrijding tijdens werkzaamheden op A58: machinist asfalteermachine gewond

Bij een aanrijding tussen een asfalteermachine en een vrachtwagen op de A58 bij Molenschot is de machinist van de asfalteermachine zondagochtend gewond geraakt. Zowel de asfalteermachine als de vrachtwagen waren op de snelweg aanwezig vanwege werkzaamheden aan de weg.

Volgens een woordvoerder van de politie kwam de chauffeur van de vrachtwagen spullen afleveren. Op dat moment ging het mis en kwamen de vrachtwagen en de asfalteermachine met elkaar in botsing.

De machinist van de asfalteermachine kon na het ongeluk dat rond half negen gebeurde niet zelf van de machine naar beneden komen. Hij werd door de brandweer bevrijd. Na behandeling in de ambulance is hij naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met het slachtoffer gaat, is niet duidelijk.