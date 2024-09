Virgil van Dijk had het zwaar na EK, maar twijfelde niet over toekomst

Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk moest zich herpakken na het verloren EK deze zomer. Op de vraag of hij heeft getwijfeld over zijn toekomst antwoordt de geboren Bredanaar stellig: "Nee." Maar het was een zware periode.

"Ik denk niet dat het verstandig is om terug te denken aan hoe ik er een dag na het EK in stond. Ik denk dat het heel veel zegt dat ik hier ben", zei Van Dijk zaterdagavond tegen de NOS na de met 5-2 gewonnen wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina in het Philips Stadion in Eindhoven. Het was voor het publiek even de grote vraag of Van Dijk na het EK nog wel door zou gaan bij Oranje. Hij kreeg gedurende het toernooi veel kritiek over zich heen, als aanvoerder en als speler. Na de late uitschakeling tegen Engeland in de halve finales van het EK was hij flink aangeslagen. "Dit doet zoveel pijn, ik weet het ook even niet. We staan met lege handen", klonk het.

Na het EK had de aanvoerder drie weken vakantie, waarin hij zichzelf analyseerde. Ook voerde hij gesprekken met bondscoach Ronald Koeman, die hem bezocht in Liverpool. "We zouden sowieso een nabespreking hebben over het EK, over wat er goed en minder goed ging als team en persoonlijk. Natuurlijk was er een beetje onduidelijkheid, omdat er van alles en nog wat naar buiten kwam..." Hij doelt op zijn reactie direct na de uitschakeling op het EK, waarin hij zei geen flauw idee te hebben hoe zijn toekomst bij Oranje eruit zou zien. "Ik ga goed nadenken wat ik wil qua club en als international", waren zijn woorden.

Virgil van Dijk gisteren in de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina (foto: ANP / Pieter Stam De Jonge).

"De media maakten er een heel groot ding van", klinkt het bijna twee maanden later. "Want ik heb er daarna niks meer over gezegd dus het bleef een beetje in het midden. Nou daarna hebben we een heel goed gesprek gehad over hoe het ging, wat er goed ging en wat er beter kan. En dat ik zeker naar het WK wil." Hoe kom je terug als je zo op de pijnbank bent gelegd? Het vertrouwen van de bondscoach was belangrijk, zegt Van Dijk. Het gaf voor hem mede de doorslag nog twee jaar door te willen. Ook heeft hij zichzelf mentaal herpakt. "Ik weet zelf ook dat ik meer dan goed genoeg ben. Ik ben aanvoerder bij Liverpool, een constante factor. Dat probeer ik vol te houden. Gewoon lekker doorgaan, lekker genieten, belangrijk zijn zoals ik altijd belangrijk ben geweest."

"Uiteindelijk moet je dicht bij jezelf blijven en dat ben ik zeker gebleven."