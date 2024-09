YouTuber weet alles over de Efteling: 'Ik ben er 40 uur per week mee bezig'

Een kapotte lamp, een loszittende stoeptegel of een Laaf die geen geluid maakt. Niels Kooyman (33) kent het park misschien wel beter dan de gemiddelde Efteling-monteur. Wekelijks praat hij zijn ruim 45.000 volgers bij over het laatste nieuws van het attractiepark Hoe komt hij aan die nieuwtjes, en waarom hangen mensen toch elke week weer aan zijn lippen?

"Over anderhalf uur moet er weer een video online, maar hij is nog niet af", lacht Niels. "Zo gaat het vaak bij mij." Niels werkt namelijk ook 40 uur per week als kok. Al zijn vrije tijd gaat op aan het maken van video's, vooral over de Efteling. Die worden iedere week ongeveer 50.000 keer bekeken. "Het is echt gigantisch uit de hand gelopen."

Hij is zomaar begonnen: "Ik keek helemaal geen vlogs, ik vond dat niets. Eigenlijk had ik geen idee wat anderen deden. Ik ben gewoon gaan doen wat ik zelf leuk vind." Inmiddels vult hij wekelijks een video van zo'n 20 tot 30 minuten met allemaal nieuwtjes over het park. Van de parkeerplaats tot de uitgang loopt hij alle punten langs, van geschilderde hekwerken tot de geruchten over nieuwe attracties.

"We gingen vroeger niet op zomervakantie", vertelt Niels. Wel gingen ze één keer per jaar vanaf Hardinxveld-Giessendam naar de Efteling. Zo kreeg het park een bijzondere lading: "Als we gingen werd dat mij nooit verteld, want dan kon ik niet slapen, zo enthousiast was ik", herinnert hij zich. Tijdens de eerste lockdown kocht hij een camera en begon hij filmpjes te maken toen het park weer openging. "Mensen vonden het leuk dus de week erop ging ik nog een keer. Sindsdien ben ik niet meer gestopt." Inmiddels heeft hij de hulp van zijn vriendin Jacoline, die af en toe zijn sociale media bijhoudt.

Naast zijn fulltimebaan als kok, is hij zo'n veertig uur bezig met zijn video's: "Het voelt niet als werk, het is een hobby. Maar wel een tijdrovende: het is een fulltimebaan naast een fulltimebaan."

Het filmen van die video's kost een hoop tijd. "Ik ga een hele dag in de week op pad met een schema wat ik in welk deel (Rijk) van het park moet filmen. Dat script maak ik vaak de avond ervoor." Ook besteedt hij dagelijks uren op sociale media om de nieuwtjes te vinden. Zo speurt hij dagelijks X, Instagram, Facebook en TikTok af. "Van de Efteling krijg ik niets, ik moet alles zelf uitzoeken."

Dingen die Niels niet zeker weet, laat hij liggen tot hij het wel kan controleren. "Of ik benoem heel duidelijk in de video dat het nog niet zeker is", zoals de mogelijke veranderingen in de Fata Morgana waar zijn recentste video over gaat. De laatste tijd krijgt hij ook steeds vaker tips van kijkers: "Dat is fijn, zo worden de video's completer."

Langzaam krijgt Niels door hoe het park in elkaar steekt. "Daarmee is de magie van vroeger er wel een beetje af", vertelt hij. Het kanaal groeit nog steeds in aantal kijkers. "Dit had ik nooit kunnen dromen."

Fans herkennen hem nu zelfs in het park. "Het geeft me positieve energie, zowel bij mij als bij kijkers. Als ik het niet meer leuk zou vinden, dan zou ik stoppen. Kijkers zijn niet dom, die zien het als er geen passie meer in zit."