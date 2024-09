Ravage op de weg nadat dronken vrouw botst bij rotonde

Een vrouw heeft zondagnacht veel schade veroorzaakt op en naast de weg nadat ze bij verkeersplein de Berenkuil in Eindhoven botste met haar auto. Ze had gedronken en is opgepakt.

De vrouw reed over de Eisenhowerlaan vanaf Helmond richting Eindhoven toen ze bij de Berenkuil rechtdoor schoot. De auto ramde eerst een betonnen paaltje en minderde daardoor vaart. Vervolgens knalde de auto tegen een laag muurtje. Dat muurtje voorkwam dat het voertuig enkele meters lager op het fietspad terecht zou komen in de rotonde. De schade had dus nog veel groter kunnen zijn. De auto kwam uiteindelijk tegen een ANWB-bord aan de andere kant van de weg tot stilstand.

Foto: SQ Vision.

De schade op de weg was groot en moest worden opgeruimd. Uit een blaastest bleek dat de vrouw te veel gedronken had. Ze is na een controle in een ambulance opgepakt door de politie en meegenomen naar het bureau.