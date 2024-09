Rico Verhoeven stapt in december in de ring om zijn titel te verdedigen

Rico Verhoeven verdedigt zijn Glory-wereldtitel op 7 december in de GelreDome in Arnhem. De kickbokser uit Halsteren stapt de ring in om het op te nemen tegen de winnaar van het gevecht tussen Bahram Rajabzadeh en Levi Rigters.

Verhoeven moet het dus mogelijk opnemen tegen een landgenoot: Levi Rigters uit Abcoude. Hij staat sinds augustus 2020 onder contract bij de kickboksbond Glory. De twee vochten pas één keer eerder tegen elkaar.

Winnaar Grand Prix

De laatste keer dat Rico Verhoeven in actie kwam was in maart, ook in Arnhem. Toen won hij tijdens de Glory Heavyweight Grand Prix al van Levi Rigters, maar ook van Sofian Laidouni en Nabil Khachab. Hij schreef de Grand Prix op zijn naam.

"Ik ging een keer neer door Levi, maar ik pakte de overwinning", zei Verhoeven in een persbericht. "Levi heeft potentie, misschien is hij zelfs een toekomstig kampioen, maar niet zolang ik de lakens uitdeel."

Verhoeven, bijgenaamd 'The King of Kickboxing' is al tien jaar onafgebroken wereldkampioen. Hij heeft al elf keer succesvol zijn titel verdedigd.

Rigters en Rajabzadeh uit Azerbeidzjan stappen op 21 september in Zagreb de ring in.