Automobilist en kind gewond na frontale botsing met vrachtwagen

Een vrachtwagen en een auto zijn maandagochtend frontaal op elkaar gebotst op de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg in Tilburg. De bestuurder van de auto raakte bij het ongeluk ernstig gewond. Een kind dat in de auto zat is ook gewond geraakt. "We weten nog niet hoe ernstig die verwondingen zijn", zegt een woordvoerder van de politie.

Beide inzittenden met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur wordt nagekeken in een toegesnelde ambulance. Het ongeluk gebeurde maandagochtend rond half negen. De Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg is afgesloten door de politie voor onderzoek. De politie is 'dringend' op zoek naar getuigen van het ongeval en vraagt hen om zich bij de politie te melden.