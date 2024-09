Vrouw mishandeld en verkracht in haar huis, dader filmt alles

Een vrouw is op 26 mei in haar appartement aan de Generaal Smutslaan in Tilburg verkracht en mishandeld door de 36-jarige Tilburg Q. C. De man maakte opnamen van wat hij deed en die zijn door de politie in beslag genomen als bewijs.

Q. C. moest maandag voor het eerst voor de rechter verschijnen in Breda tijdens een regiezitting. De voorzitter van de rechtbank had de filmpjes van C. gezien en noemde ze ‘onthutsend’. C. was behoorlijk emotioneel en schuldbewust en had enorme spijt van zijn ongekende woede-uitbarsting. De man drong op die 26e mei haar huis binnen, zo blijkt uit de voorlopige tenlastelegging. Hij sloeg haar, zette een mes op haar keel en bedreigde haar met de dood. Daarna verkrachtte hij haar op meerdere manieren. Ook vernielde hij nog een kast en nam hij haar telefoon mee.

"Wat ik haar heb aangedaan is niet te omschrijven."

Op dezelfde dag sloeg hij ook nog een man in zijn gezicht en bedreigde ook hem met de dood. “Ik ga 10.000 euro op je kop zetten”, zou hij hebben gezegd. Ook nam hij de tas van de man mee. Waar in Tilburg deze mishandeling precies is gebeurd, werd niet duidelijk tijdens deze eerste zitting. Q. C. vroeg hulp aan de rechters. “Ik heb heel veel spijt van wat ik deze vrouw heb aangedaan”, vertelde hij, terwijl die vrouw ook in de zaal zat. “Ik kan er niet mee leven wat ik haar heb aangedaan. Ik moet geholpen worden om van de alcohol af te blijven en mijn agressie te beheersen. Wat ik haar heb aangedaan is niet te omschrijven. Het is te erg.” De man vroeg om hulp van een psycholoog, maar vroeg ook om zijn zaak zo snel mogelijk te behandelen. Daarom besloot de rechtbank geen psychologisch onderzoek toe te wijzen. Daardoor kan zijn zaak al op 5 november inhoudelijk worden behandeld. Dan wordt ook meer duidelijk waarom Q. C. zo agressief was tegen de man en de vrouw.