Vrouw ramt haar spiksplinternieuwe auto in de gevel van de buren

Een vrouw is maandagmorgen met haar splinternieuwe auto tegen de gevel van haar buren aan de Oerlesestraat in Tilburg gereden. De Tilburgse wilde een parkeervak voor de deur uitrijden, maar gaf vermoedelijk gas in plaats van op de rem te trappen. De auto was pas een paar dagen oud en er stond nog maar een paar honderd kilometer op de teller.

De gloednieuwe Toyota is tegen de voorkant van een kapsalon gereden. De schade aan de gevel en auto zijn groot. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. De bestuurster bleek niet gewond, maar wel enorm geschrokken. "De bloempotjes voor het raam waren net opgepot", zo gaf de kapsaloneigenaar aan. Binnen in de salon is het ook een ravage. De auto heeft aan de achterkant ook veel schade.

De bloempotjes voor het raam (foto: Toby de Kort/SQ Vision).

De gemeente Tilburg en stichting Salvage zijn ter plaatse om de bouwkundige staat van het pand te controleren. De brandweer heeft de omgeving van de woning met lint afgezet.