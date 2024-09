Gifstoffen in de Maas: dit betekent het voor jouw glaasje drinkwater

Het is onduidelijk wat voor stoffen er precies in de rivier de Maas worden geloosd. Dat staat in een rapport van RIWA-Maas, een vereniging van samenwerkende drinkwaterbedrijven. Maar Brabanders kunnen met een gerust hart een glaasje water uit de kraan blijven tappen - Brabant Water gebruikt namelijk geen water uit de Maas voor het maken van drinkwater.

In Brabant hebben we het geluk dat ons grondwater van hoge kwaliteit is. Dit water zit zo’n 150 tot 200 meter diep in de grond; te diep voor de meeste gifstoffen. Brabant Water maakt voor het maken van drinkwater enkel gebruik van dit grondwater. Onze buren in Limburg, Zeeland en Zuid-Holland drinken daarentegen wel water uit de Maas.

Het is niet duidelijk welke schadelijke stoffen op welke plek in de Maas geloosd worden. Dat dit niet bekend is, komt door verouderde en onvolledige vergunningen die bedrijven moeten hebben voor het lozen van afvalstoffen in de rivier. Hierdoor staat de waterkwaliteit onder druk.

In een aantal gemeenten in West-Brabant wordt drinkwater geleverd door Evides Waterbedrijf. Zij gebruikt meerdere waterbronnen, waarvan de Maas er één is. Het drinkwater dat Evides aan de West-Brabantse gemeenten levert, is net als in de rest van de provincie gemaakt van grondwater en niet van Maaswater. Ook in deze gemeenten hebben de gifstoffen in de Maas dus geen invloed op de kwaliteit van het drinkwater.

Drinkwater raakt op

Een probleem waar Brabant Water wél mee kampt, is dat het drinkwater steeds verder op raakt. De vraag stijgt te hard door klimaatverandering, toenemend watergebruik en doordat er steeds meer Brabanders bijkomen. Om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen, is Brabant Water op zoek naar alternatieve waterbronnen voor ons drinkwater.

Brabant Water onderzoekt daarom de mogelijkheid om brak grondwater en zeewater te zuiveren. De komende jaren doet het drinkwaterbedrijf onderzoek in de regio rond Bergen op Zoom. Voor de proef moet er eerst een testinstallatie gebouwd worden. De exacte locatie hiervoor is nog niet bekend. Brabant Water hoopt in 2025 met de proef te starten.