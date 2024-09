Oud-commando doet tien triatlons in tien dagen: 'Blij dat het er op zit'

Een triatlon is voor veel mensen een hele opgave, maar oud-commando Richard Bergmans uit Roosendaal deed er nog een schepje bovenop. Tien dagen lang deed hij elke dag een triatlon, samen met zijn compagnon Frenk van Assen. Zondag was de laatste dag van deze bijzondere uitdaging. "We hebben alles gegeven en daar moeten we de komende dagen de prijs voor betalen", vertelt Richard.

Om de knieën af en toe wat rust te geven, hield Richard een ritme aan tijdens het rennen. "Dus 20 minuten rennen en dan weer een aantal minuten lopen, dan weer twintig minuten rennen." Op dag acht sloeg de vermoeidheid toe. "Dat was de zwaarste dag en ik had toen last van een blessure. Gelukkig liep er die dag een jongen mee die ik ken van de opleiding. Hij heeft me er doorheen gesleept."

Bijna vier kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en ruim 42 kilometer rennen. Als oud-commando is één triatlon geen uitdaging meer. "Dat moet je met zo'n verleden wel kunnen, maar meerdere triatlons achter elkaar is wat anders." Zo ontstond het idee om tien dagen lang elke dag een triatlon te doen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook om andere mensen aan te sporen meer te sporten.

Richard heeft jarenlang bij het Korps Commandotroepen gezeten. Daar leerde hij Frenk kennen. "Een aantal jaar geleden zijn we gestopt bij het korps en zijn we ons eigen trainingsbureau begonnen", vertelt Richard. "Ik kwam toen minder toe aan sporten en mentale uitdagingen, dus ik wilde iets nieuws. Iets wat in eerste instantie onmogelijk lijkt."

Het zwemmen, fietsen en rennen heeft ervoor gezorgd dat Richard zo'n 6.000 tot 7.000 calorieën per dag heeft verbrand. "We hebben sportvoeding gegeten, maar na een paar dagen was dat niet lekker meer. Toen zijn we overgestapt op wat meer variatie. Er was ook een diëtiste aanwezig om te controleren of wij onze bidons leeg hadden en of ons brood op was."

Zondag brak de laatste dag en dus de laatste triatlon aan. Daarna was het op. "We waren allebei helemaal leeg. Er zat niets meer in. We hebben alles gegeven."

De komende dagen is het tijd voor welverdiende rust. "Naar omstandigheden voel ik me goed, maar de spierpijn en de vermoeidheid komen nu wel. Vooral kniebewegingen maken is pijnlijk. Ik ben blij dat het er op zit", geeft Richard toe. "Ik heb een dikke enkel, dus vanavond ga ik met mijn benen omhoog. Ik moet herstellen. Over een paar dagen mag ik weer rustig aan gaan fietsen."

Of Richard en Frenk in de toekomst nog zo'n uitdaging aangaan, weet Richard nog niet. "Ik denk niet dat we die tien triatlons gaan verbreken, maar wie weet doen we nog wel een andere uitdaging."