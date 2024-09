Auto rijdt sloot in, bestuurder nog niet gevonden

Een auto is maandagnacht in een sloot beland naast het kanaal aan de Kanaaldijk Noord in Dongen. Na een zoektocht is de bestuurder van de auto nog niet gevonden.

De bestuurder was in een bocht rechtdoor gereden en in een sloot beland. Een bergingsbedrijf zal het voertuig bergen. Bestuurder zoek

De brandweer ging met duikers te water om te zoeken naar een eventueel slachtoffer. Ook werd met een politiehond de omgeving afgezocht. Na een uur was er nog niemand aangetroffen.

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision.