Bestuurder gereanimeerd na botsing tegen boom, traumahelikopter geland

Op de Megensebaan in Oss is een auto maandagnacht rond vijf uur tegen een boom gebotst. De bestuurder is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Er landde ook een traumahelikopter. Er is geen ander voertuig bij het ongeval betrokken. Waarom de auto van de weg raakte is nog onduidelijk. De weg is afgesloten en de politie doet onderzoek.

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision.

