Het weer wordt zó slecht, er is zelfs een waarschuwing voor wateroverlast

Wie hoopt op een terugkeer van de zon komt de komende dagen bedrogen uit. Het KNMI waarschuwt zelfs voor wateroverlast, windstoten en hagel in de provincie woensdag. “De komende dagen heb je de winterjas nodig”, zegt meteoroloog Rico Schröder van Weerplaza.

En ook de temperatuur zit niet mee woensdag. "Het wordt maximaal een graad of veertien. Tijdens de buien zal het kwik zelfs dalen tot elf of twaalf. Dat is toch echt wel even wennen na zo'n zonnige periode", legt Schröder uit.

Er komt volgens hem echt veel regen op woensdag. “Morgen breekt tussen de buien de zon even door, maar het zijn vooral buien. En dat zijn écht pittige buien. Je moet ook denken aan hagel, onweer en windstoten.”

Vandaag valt het aanvankelijk nog wel mee. Het is op heel veel plaatsen droog tot drie uur ‘s middags, maar daarna gaat het op veel plaatsen regenen. “Vanavond en vannacht regent het dan nog stevig door, ook in Brabant”, zegt Schröder.

De grote vraag is natuurlijk: gaat dit slechte weer doorzetten? Nou, na regen komt daadwerkelijk zonneschijn, zegt Schröder. “Donderdag en vrijdag hebben we nog wel met buien en slecht weer te maken. Donderdag zitten we op ongeveer 15 graden en vijdag komt er maar een graadje bij.”

Maar daarna wordt het snel beter. “Want die temperatuurstijging zet geleidelijk door. Maandag tikken we zelfs de twintig graden aan. Even doorzetten dus. Dit is maar een tijdelijke dip."