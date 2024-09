Vrienden zwaargewond bij crash, maar de 'Bob' hoeft niet gestraft te worden

Zes vrienden sloegen op een zaterdagavond in februari 2022 over de kop in De Mortel. De bestuurder raakte met zijn auto in de berm, ramde een boom en ineens lag de auto op zijn dak op de weg. Alle inzittenden raakten gewond, waarvan twee zelfs zwaargewond.

Hij kon de bocht niet meer halen en raakte in de berm. Zijn linkerportier schampte een boom en knalde vervolgens vol op de volgende boom. Daarna vloog de auto over de kop en belandde deze op de weg.

De Mortel haalden ze niet. Met drie man voorin de grote Ford en drie man achterin reden de vijf jonge mannen en een jonge vrouw via de Bakelseweg naar het dorp. En daar ging het mis. Cas haalde een auto in, maar schatte de eerstvolgende bocht verkeerd in. “Die kwam al sneller dan ik dacht”, vertelde hij aan de rechters. “En ik kon door die mensen naast mij op voorste stoelen de rechterspiegel niet goed zien en keek dus extra lang.”

Die bizarre zaterdagavond was op 12 februari 2022, bijna 2,5 jaar geleden. Deze dinsdag moet Cas T. zich voor de rechtbank verantwoorden voor het ongeluk. T. uit De Rips, toen nog maar 19 jaar, reed de vriendengroep met een grote Ford pick-up truck van zijn oom terug richting De Mortel, waar misschien nog wel een café open is in die coronatijd.

Het moet een hels tafereel zijn geweest, wat de hulpdiensten vervolgens aantroffen. Alle zes inzittenden waren gewond. Van kneuzingen, bloeduitstortingen en klaplongen tot vele botbreuken en gescheurde organen. Twee vrienden waren er ernstig aan toe en hebben lang moeten revalideren. Allemaal belandden ze voor korte of langere tijd in het ziekenhuis en verschillende vrienden moesten lang revalideren.

Maar de inzittenden waren er allemaal, deze dinsdag in de rechtszaal in Den Bosch. Ze staan nog steeds pal achter hun vriend, die hen die avond zo in gevaar had gebracht. Allemaal verklaarden ze dat Cas altijd zo’n fijne chauffeur was en dat ze niet willen dat hij gestraft wordt. Hij is al genoeg gestraft, vinden ze, want hij heeft nog dagelijks last van schuldgevoel. Dat ongeluk was gewoon pech, vinden ze.

De officier van justitie zag dat ook wel en kon de steun van de vrienden waarderen. Maar dat rustige rijden van Cas zag hij niet op het moment van het ongeluk. Cas trapte het gas tot de bodem in bij het inhalen op die donkere weg en reed 123 kilometer per uur, waar je 80 mag. Hij raakte de boom met 110 kilometer per uur.

Onverantwoord, volgens de officier. Zeker, omdat Cas die weg in het buitengebied goed kent en omat er ook borden staan. “Het scheelde niet veel of er waren doden gevallen”, merkte de officier op. Waarschijnlijk heeft de grote, sterke Ford de inzittenden behoedt voor zwaarder letsel, zo zagen alle betrokkenen.

De cel hoeft Cas niet in van de officier van justitie. Wel eiste hij een taakstraf van 100 uur en een rijontzegging van een jaar, waarvan 9 maanden voorwaardelijk.

De rechtbank doet op 24 september uitspraak in deze zaak.