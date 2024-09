Deze kinderboerderij wil het beste voor de dieren en valt in de prijzen

Bij kinderboerderij De Sik staat het dierenwelzijn op de eerste plaats. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het volgens Sandra van de Werd van Comité Dierennoodhulp niet. Daarom krijgt de Bredase kinderboerderij donderdag het keurmerk 'Diervriendelijke kinderboerderij' uitgereikt. "Zij zijn de eerste in Brabant."

Een tijd geleden kwam De Sik in contact met het Comité Dierennoodhulp. "Zij hebben ons tips gegeven om de dieren het hier nóg fijner te laten hebben. Zo zijn we meteen gestopt met het fokken van dieren. Ze mogen hier lekker oud worden en we willen er echt een band mee opbouwen."

"We hebben verschillende soorten kippen, konijnen, varkens, schapen en geiten", vertelt Mireille van Gils vol trots terwijl ze een rondje loopt over het terrein. Al jaren is ze beheerster van de kinderboerderij en wil ze niets liever dan het beste voor haar dieren.

Al die aanpassingen zijn mooi, maar kosten ook geld. "Dat is een keuze die wij hebben gemaakt. Het geld dat binnenkomt, gaat in de eerste plaats naar de dieren. Daar hebben we veel voor over. Wij vinden dat dieren geen gebruiksvoorwerpen zijn, geen speelgoed, maar deel uitmaken van onze samenleving."

Het zijn zomaar een paar van de vele voorwaarden waar een kinderboerderij aan moet voldoen om het keurmerk te krijgen. "Het gaat erom dat je het diervriendelijke karakter uitdraagt. Er moeten dan zowel beleidsmatig als in de praktijk dingen soms aangepast worden dat het diervriendelijk is", vertelt Irene Bonte, bestuurslid en vrijwilligster van De Sik.

In Nederland zijn er ongeveer 600 kinderboerderijen en dierenweides. De Bredase kinderboerderij is na donderdag één van de negen boerderijen met het keurmerk. "We krijgen wel veel aanvragen van kinderboerderijen, maar vaak voldoen ze toch nog niet helemaal om een keurmerk te krijgen. Dat er bijvoorbeeld toch nog een knuffeluurtje is", vertelt Sandra van de Werd van het Comité Dierennoodhulp.

"Al is het wel hoopvol dat de wil er is", voegt ze toe. "Wij zijn heel erg blij dat deze kinderboerderijen het goede voorbeeld geven. Een dier moet je niet alleen maar houden als schattige attractie, om het later als overtallig van de hand te doen of te doden. Dat is respectloos. Dieren willen net als mensen ook prettig oud worden."

En daar zijn de vrijwilligers van De Sik het helemaal mee eens. "Ik denk dat we in de maatschappij van nu steeds kritischer worden. Vroeger was het heel normaal dat dieren werden gebruikt als een soort knuffels voor kinderen. Ik denk dat we nu het bewustzijn hebben dat dieren geen speelgoed of voorwerpen zijn, maar een dierwaardig bestaan mogen hebben."