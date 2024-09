Carnavalsoptocht in gevaar: 'Geen plek voor bouw carnavalswagens'

Geen carnaval zonder optocht. Maar in veel dorpen en steden is de traditionele carnavalsoptocht in gevaar door een tekort aan bouwplekken voor grote en kleine wagens. In Rijen praat de gemeenteraad er deze dinsdagavond over, in gezelschap van onder meer de Raad van Elf en de bouwclubs.

Ze bouwen jaarlijks met veel plezier aan hun wagen, vertelt Stijn van Beek van carnavalsvereniging de Blauwneuzen. Liefst zo groot en uitbundig mogelijk, maar vorig jaar hadden ze noodgedwongen al een iets kleinere wagen, een omgebouwde stationcar.

"We hadden toen geen eigen loods. Er zijn steeds minder boeren of ondernemers die zo lang een bedrijfshal kunnen delen. Deels door strengere regelgeving van verzekeraars, ook zijn er boeren en bedrijven gestopt," zo vertelt Van Beek dinsdagochtend in het radioprogramma KEIgoedemorgen van Omroep Brabant.

Afgelopen carnavalsseizoen konden de Blauwneuzen daarom pas in januari gaan bouwen. Toen ze een plek kregen in dezelfde hal waar de vriendengroep van TS Events bouwde. "We hebben toen dus een kleine wagen gebouwd. Beter dan niets." Voor de komende carnaval werd ook een oplossing gevonden. Vijf bouwclubs kunnen terecht op een bouwlocatie aan de Mary Zeldenrustlaan in Rijen. "Maar dat is ook maar tijdelijk. Vanaf juli 2025 staan we weer op straat", zegt Van Beek.

Optocht in gevaar

De carnavalsoptocht komt zo in gevaar, zo vrezen de verschillende bouwclubs. "Het wordt steeds moeilijker. We hopen dat de gemeente ons kan helpen. Zo zouden de grote tenten die bij het bloemencorso in Zundert gebruikt worden, een optie kunnen zijn. We hebben niet veel nodig. Water en licht. En idealiter zeventig vierkante meter, maar kleiner kan ook. Dan bouwen we een kleinere wagen."